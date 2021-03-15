أبرزها القيد والجدية .. نقابة المحامين تعلن شروط الاشتراك في الملتقى التدريبي

وضعت النقابة العامة للمحامين شروط وضوابط الاشتراك في الملتقى التدريبي العام للمحامين في مصر.





وبحسب بيان، الاثنين، يعد الملتقى التدريبي العام للمحامين في مصر، برنامجا تدريبيا دائما ومستمرا، أطلقته نقابة المحامين المصرية تحت إشراف ورعاية معهد المحاماة، لكافة المحامين على مستوى جمهورية مصر العربية على اختلاف درجات قيدهم؛ الجزئي، والابتدائي، والاستئناف، والنقض، وعلى مستوى كافة النقابات الفرعية، حيث ستتناوب جميع النقابات الفرعية استضافة الملتقى، بل ويهدف الملتقى إلى اتساع قاعدته لتضم كافة المحامين المشتغلين بالوطن العربي ليتم نقل التجربة إلى جميع النقابات العربية.





ويهدف الملتقى إلى تعزيز قدرات المحامين وتبادل الخبرات بينهم عبر تواصل الأجيال، عملًا على تطوير؛ مهارات المحاماة، والدفاع، والمرافعة، والصياغة، واللغة؛ سواء المهارات الشفوية، أو المكتوبة منها.





كما يهدف الملتقى إلى اكتساب وتنمية القدرات الإدارية والتنظيمية التي تحتاجها المحاماة لإدارة الدعوى وإدارة المكتب القانوني أو بيئة العمل المحيطة بالمحامي بمفهومها الأوسع، وسوف تطلق أولى فاعليات الملتقى التدريبي العام يومي الأربعاء والخميس 24 ، 25 مارس 2020.





وأوضحت نقابة المحامين أنه يتكون الهيكل الإداري التنظيمي للملتقى من مقرر وعدد من الأعضاء تكون مهمتهم تنظيم جميع فاعليات الملتقى الشهرية، ووضع برامجها ومحتوياتها، والتنسيق مع الضيوف والمحاضرين فيها.





ويتناول الملتقى الأول محاور التدريب الآتية: المحور الأول: فنون المرافعة الجنائية:ويحاضر في هذا المحور كلٌّ من: الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المحامي بالنقض، وأستاذ القانون الجنائي ، ورجائي عطية؛ المحامي بالنقض، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب ، والمحور الثاني : أسس التحكيم التجاري الدولي وترجمة وصياغة بنوده الأجنبية.





ويحاضر في هذا المحور كلٌّ من محمود عبد الله سلامة المحامي بالاستئناف، محكم بالتحكيم الحر، ومستشار شؤون التحكيم بغرفة المشورة العربية و مازن عبدالقادر السباعي؛ المحامي بالاستئناف، والمحكم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ومترجم قانوني معتمد.

وحول شروط الاشتراك في الملتقى جاءت كالآتي:





1 ـ أن يكون محاميًا مقيدًا بجداول نقابة المحامين، مسددًا للاشتراك السنوي وفقًا للمواعيد المحددة قانونًا.





2 ـ أن يستوفي شروط الجدية في الاشتراك التي تحددها اللجنة المنظمة للملتقى وهي:

أ ـ الدخول على الموقع الخاص بالملتقى والتسجيل وتحرير استمارة الاشتراك.

ب ـ تسليم استمارة الاشتراك شخصيًا للموظف المختص بالنقابة والحصول منه على بطاقة حضور الملتقى.

ج ـ يتم غلق باب الحجز بمجرد اكتمال العدد المطلوب.

د ـ يترتب على عدم حضور الملتقى بدون عذر بعد حجز المكان المخصص للحاجز الحرمان من حضور الملتقيات التالية.