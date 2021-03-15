السويدي: التوسع في التمويل العقاري لمحدودي الدخل يحدث رواجًا في القطاع ويخدم الاقتصاد

قال الدكتور وليد السويدي المهندس عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بمنح قروض ميسرة للتمويل العقاري طويلة الأجل قرار جيد للغاية وله العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية.





وأضاف «السويدي» إن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جدًا انتعاش السوق العقاري من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3٪ ومدة سداد 30 عاما.





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وأشار إلى أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.





وتوقع الدكتور وليد السويدي، زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواجًا كبيرًا لقطاع العقارات في مصر خلال 2021 وعلي المدي البعيد خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودي ومتوسطي الدخل.



