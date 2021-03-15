ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نص كلمة مفتي كازاخستان في مؤتمر إسهامات الفارابي بالأزهر الشريف.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:35 ص
مفتي كازاخستان في
مفتي كازاخستان في مؤتمر إسهامات الفارابي
Advertisements
محمد شحتة - عدسة: إيهاب عيد
قال الشيخ ناوريزباي حاج تاجونولي -المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، إن رئيس جمهورية كازاخستان ، قاسم جومارت توقاييف، أصدر قرارا خاصا بشأن الاحتفال على مستوى الدولة بالذكرى 1150 عاما لميلاد العالم الفيلسوف أبي نصر الفارابي، وعلى أساس هذا القرار تم تشكيل لجنة حكومية في العام الماضي، تم من خلالها إجراء كثير من الأبحاث حول حياة وأعمال العالم الكبير، وأحد أشهر مفكري أوترار وأكثرهم شهرة، حيث اشتهر باسم أرسطو الشرق، أي المعلم الثاني بعد أرسطو.

وقال المفتي، في كلمته ضمن فعاليات، مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، عن إسهامات الفارابي في الحضارة الإنسانية، إن الإمام الفارابي وُلد في أوترار، المركز الثقافي القديم لآسيا الوسطى، والتي تقع في الجزء الجنوبي من جمهورية كازاخستان الحالية، ودرس في البداية في مدرسة أوترار، ثم سافر إلى بغداد، وسوريا، ومصر، وشاش، وسمرقند، وبخارى، التي تعد أهم مراكز العلوم والثقافة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت.

وأتقن الفارابي اللغة العربية والفارسية واليونانية واللاتينية والسنسكريتية، وله العديد من الاكتشافات العلمية في مختلف المجالات. 

وفي هذا الصدد، أشار المفتي إلى أعمال الفارابي حول من يقود المجتمع إلى الخير:
اولا، يَرِدُ رأي العالم عن حاكم البلاد في مؤلفاته: السياسة المدنية ، وهو كتاب عن المجتمع المدني، وآراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، حيث يسميه في كتاباته القائدَ الأولَ أحيانًا بالإمام ، وبالملِك أحيانًا أخرى، وفي بعض الكتابات يسمي الحاكم أو الفيلسوف.  
وبحسب رأي المفكر، فإن الزعيم يتمتع بشخصية مؤثرة في عامة الناس يجب أن يستخدم الحكم والعبارات البلاغية لتثقيف الناس. هناك مثل عند شعبنا الكازاخي: كلمة من يخاطب الجماهير حاسمة، وعين الصياد نافذة. وبالتالي ، يجب أن يكون الزعيم خطيبًا لابقا.
ثانيا، يقول الفارابي إن الشخص الذي يمكنه قيادة المجتمع المدني يجب أن يكون حكيمًا. لأنه يسعى إلى تحديد أسباب ونتائج العديد من الظواهر التي تحدث في الدولة والمجتمع. وإذا تم تحديد المشكلة في المجتمع بشكل صحيح ، فسيتم تنظيم طرق التخلص من المعاناة. 
وفقًا للعالم، فإن أكثر ما يميز الإنسان هو العقل والفكر. الشخص الحكيم والحصيف يحقق أهدافه سريعا.
الشخص الذي يتصف بهذه الصفات يعرف كيفية المعاملة مع المجتمع، ويتمكن الشخص القادر على تطوير قدراته من تصحيح وتوجيه الآخرين، كما يقدر على إدارة نفسه والمجتمع. 
يرى الفارابي أن حاكم البلاد يجب عليه أن يمتثل كاملا لمطالب الناس بمنحهم الحرية، أما لنفسه، لا بد من كبح جماح رغباته. 
القدرة على تحقيق أقصى قدر من العمل للزعيم هي:
يجب على المرء أولًا أن يعرف من يقلد في أفعاله، ومن يستمع إليه من نصائحه، أن يتبع طريقا وسطا في فن الإدارة. وعلى علم بمقومات الزعيم الذي يجب أن يتمتع بالحكمة ، والرؤية ، والإقناع ، والخيال الجيد.


وتابع المفتي: احتفلت الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان العام الماضي بالذكرى الثلاثين عاما على تأسيسها. والحمد لله، أصبحت الادارة الآن مركزًا رئيسيًا لنشر الإسلام في جميع ربوع البلاد، وهي تعطي اهتمامًا خاصًا لسبعة مجالات في عملها، الأهم منهم - التربية الروحية، أي علم الإحسان. الإحسان هو إتقان العمل الذي يقوم به المسلم وبذل الجهد لإجادته ليصبح على أكمل وجه، فإن كان العمل خاصا بالناس وجب تأديته على أكمل وجه. صلاح العمل مرتبط بصلاح القلب، وفساده مرتبط بفساد القلب. يقول الله تعالى في عدة مواضع من القرآن: "لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا" وقوله "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا" وقوله "أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا".

كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
غالبًا ما يُستخدم مفهوم القلب في القرآن كمركز للنشاط الواعي، مثل التفكير والمعرفة. وعلى هذا المعنى يستخدم أبو ناصر الفارابي هذه الكلمة "قلب" في كتبه.

ووفقا للفارابي، فإنه مفتاح التواصل الفعال والحكم الرشيد هو تحقيق الحقيقة والقيام بالاعمال الخيرية. لا يمكن أن يتم ذلك إلا من قبل شخص خالص. كما قال العالم، يعيش الإنسان الكريم المثقف من أجل الحكمة والإحسان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المفتي لسفير كازاخستان: مستعدون لدعمكم في مجال التدريب على مهارات الإفتاء

شيخ الأزهر لسفير كازاخستان: لا ندخر جهدًا في خدمة الإسلام

غدًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر «البحوث الإسلامية» حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية

لحفظ ونشر التراث.. مفتي الجمهورية يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الكازاخي

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر الأزهر حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية

وكيل الأزهر : الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية.. فيديو

ترشيحاتنا

هل لأختي المتوفاة قبل وفاة والدي بسنوات نصيبا من الميراث

بعد تراجعه أمس.. أسعار الدولار في البنوك العاملة بـ مصر

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

ارتفاع طفيف.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

محمود صقر: الجينوم المصرى سيكون أحد المشروعات القومية الكبرى

بسبب كورونا .. سيدة تدعور المواطنين لاحتضان الماعز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور