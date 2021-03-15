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حوادث

ضبط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على تسفيرهم للخارج عن طريق الفيس بوك

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:35 ص
ضبط نصاب اوهم ضحاياه
ضبط نصاب اوهم ضحاياه بقدرته على تسفيرهم للخارج
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة المنيا) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره للعمل بإحدى الدول الأجنبية "دون الوفاء بذلك".

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية").. بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم عن طريق إنشائه صفحة إحتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك "، بإسم مُنتحل وأعلن من خلالها إمكانية قيامه بإستخراج تأشيرات عمل منسوبة للعديد من الدول لإستقطاب الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية تحت هذا الزعم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (مجموعة من عقود عمل وهمية منسوبة للعديد من الشركات بالخارج- صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء بعض ضحاياه "منسوبة لإحدى الدول "- صور تذاكر طيران بأسماء أشخاص مختلفة يستخدمها المتهم فى الإحتيال على ضحاياه- هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إنه محمل بصور المستندات المضبوطة).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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