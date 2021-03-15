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محافظات

صحة أسوان تواصل تنظيم حملات التوعية ضد فيروس كورونا .. صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بأسوان سلسلة حملات توعية ميدانية بمختلف المدن والمراكز للتوعيه ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) والتشديد علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، وسرعه التوجه للمستشفي في بدايه ظهور الأعراض للوقاية من خطوره المرض والحد من إنتشاره ، حيث شملت حملات التوعية عدد من الأماكن العامة مثل المطاعم والمدارس والمواصلات العامة ، بالإضافة للوحدات الصحية والمستشفيات .

ويأتي ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان في  تكثيف الرسالة الإعلامية لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا ، وإتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الفيروس المستجد ويتم تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة باسوان وإشراف  ، وإشراف الدكتور محمد علي مدير الثقافه الصحية .

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وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأنه في إطار اهتمام الدولة بالشباب وإيجاد فرص العمل للخريجين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بدأ المركزالجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان  (المراكز الجامعية للتطوير المهني) في إعداد خريجي وطلبة جامعة أسوان للإستعداد للمشاركة مع 4000 طالب وطالبة من عشر جامعات مصريه في أولى فاعليات منصة التوظيف الأفتراضي للجامعات وهو الملتقى الإفتراضي للتوظيف UCCD March Career Expo  والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالى والبحث العلمي.

وأشار الدكتور أحمد غلاب أنه يعقد الملتقى التوظيفي الأفتراضي يوم الإثنين الموافق 22  من شهر مارس الجاري2021  بمشاركة البنك الأهلي المصري وفودافون للحلول الذكية   (الشركاء الرسميين) ويرعي المنصة ويشارك في الملتقى كبرى الشركات المصرية والعالمية فى مختلف المجالات مثل إتصالات مصر، والبنك التجاري الدولي، وشركة راية القابضة للإستثمارات المالية،  وشركة لوريال مصر، وفودافون مصر، والقناة للسكر، ومجموعة حسن علام ، والجامعة المصرية للتعليم الالكترونى الاهلية، وشركة تبارك، وايديتا  للصناعات الغذائية،وبدوى جروب للصناعات الغذائية ،واليانز مصر وغيرها في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والتجميلية، والأوراق المالية والإنشاء والتعمير، والطاقة، والنقل، ومعهد تكنولوجيا الاتصالات وغيرها.

وأضاف أحمد غلآب بأن الجامعة تحرص على توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين وتعد منصة التوظيف وملتقى التوظيف الإفتراضي خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والإستفاده من الإمكانيات التكنولوجيه الحديثة .
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