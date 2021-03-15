غلق 46 سوقا و10 قاعات مناسبات و8 سناتر تعليمية بأسوان .. شاهد

وكشف محافظ أسوان عن أنه تم فض وغلق 46 سوقا أسبوعيا وعشوائيا على مستوى مدن وقرى المحافظة ، بجانب غلق 10 قاعات ودور مناسبات ، بالإضافة إلي غلق 8 سناتر للدروس الخصوصية ، فضلًا عن منع إقامة وتنظيم أي سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافى أي تجمعات أو إزدحام ، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمديريات الخدمية للإستمرار في غلق أي أسواق أسبوعية أو قاعات أو دور مناسبات أوجمعيات أو سناتر دروس خصوصية لم تلتزم بالإجراءات الصادرة للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي تقصير أو تقاعس .وفى السياق ذاته وجه اللواء أشرف عطية المسئولين بالإستمرار بمنظومة التطهير والتعقيم مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والكليات الجامعية لتشمل الفصول والقاعات ودورات المياه العمومية والمعامل سواء في اليوم الدراسى أو أثناء فصول التقوية مع الإلتزام بالتباعد وتقليل الكثافات الطلابية ، مؤكدًا على ضرورة نشر فرق التطهير بالمنازل و الأحياء الشعبية والقرى التي شهدت إصابات بفيروس كورونا ، علاوة على تعقيم المباني والمنشآت الحكومية والمواقع الخدمية .وكانت قد نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بأسوان سلسلة حملات توعية ميدانية بمختلف المدن والمراكز للتوعيه ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) والتشديد علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، وسرعه التوجه للمستشفي في بدايه ظهور الأعراض للوقاية من خطوره المرض والحد من إنتشاره ، حيث شملت حملات التوعية عدد من الأماكن العامة مثل المطاعم والمدارس والمواصلات العامة ، بالإضافة للوحدات الصحية والمستشفيات .