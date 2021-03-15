2.8 مليون جنيه حصيلة تبرعات مبادرة محافظ أسوان "الناس لبعضهم" للتدخل السريع

، وتحويل 169 حالة مرضية لعيادات خارجية في التخصصات المختلفه أو مستشفى أسوان الجامعي مع إجراء جراحات لعدد 16 حالة، فضلا عن تركيب 3 أجهزة تعويضة لحالات بتر في الساق أو شلل الأطفال.

قالت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان والمشرف على مبادرة "الناس لبعضهم" بأن الهدف الرئيسى لهذه المبادرة كان التدخل السريع لدعم حالات العزل المنزلى طبيًا وماديًا ومعنويًا ، بجانب دعم العمالة غير المنتظمة.وكان قد أطلق اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان الشرارة الأولي لمبادرة الناس لبعضهم في ٢٦ مارس من العام الماضى مع الموجه الأولي لجائحه كرونا ألتف حولها جميع أطياف المجتمع الاسواني حيث تجلت عظمه وإرده وتماسك شباب وأبناء أسوان في مواجهه هذا الوباء ، وأيضًا تداعياته على العمالة غير المنتظمة بعد تأثر صناعة السياحة وغيرها من المهن والحرف الأخرى بهذه الجائحة، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأقرا أيضًا:وأكدت غادة أبو زيد على أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بفتح حساب بأسم مؤسسه التكافل الأجتماعى وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن ، وفور الإعلان عن رقم الحساب توافد أبناء المحافظة للتبرع ضاربين المثل والقدوة في البذل والعطاء ليصل إجمالى التبرعات إلى حوالى 2.8 مليون جنيه ليتم وضع آلية محددة لتوزيعها علي الأسر الأكثر إحتياجًا بعد توفير أكثر من ألف طن مواد غذائية ، بجانب توزيع 3800 بطانية ولحاف مع بناء 19 منزل متضرر ، بالإضافة إلى تركيب 259 سقف صاج بالقري والنجوع ، وكذا توصيل 134وصلة مياه .وأضافت الدكتورة غادة أبوزيد بأن المبادرة شملت أيضًا توفير المستلزمات الطبية لحالات العزل المنزلى ، وأيضًا صرف 129 روشته لأمراض مزمنة ، علاوة على توزيع 35 كرسي متحرك لذوي الإحتياجات الخاصة ومرضي الشلل الرباعي والمسنين ، وكذا تركيب 43 عداد مسبق الدفع وجاري الإنتهاء من تركيب 72 عداد أخر .وأكملت أبو زيد بأن المبادرة ساهمت أيضًا فى دفع مصروفات لعدد 77 طالب من غير القادرين