بإطلالة عفوية.. مريم أوزرلي تشارك متابعيها لحظات الأمومة

نشرت

صورة جديدة لها

عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





و ظهرت مريم في الصورة، وهي تحمل طفلتها بإطلالة طبيعية وبسيطة، ما أثار إعجاب متابعيها.





أما من الناحية الجمالية فقا مت بلف خصلات شعرها إلى الوراء لتضفي لمسة ناعمة على إطلالتها، ولم تتكلف في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات.





مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.



