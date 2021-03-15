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أخبار العالم

العراق.. توقف مصفى ذي قار النفطي عن العمل إثر احتجاجات واسعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
توقف المصفى النفطي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين،عن العمل، إثر احتجاجات واسعة من قبل خريجي كليّات، للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وتظاهر المئات من خريجي كليّات الهندسة والمعاهد التقنية أمام المصفى، ضمن احتجاجات شعبية تشهدها المدينة منذ أيام.

وقال مصدر محلي لشبكة "إرم نيوز": إن "مئات المحتجين من خريجي الكليات، تجمعوا أمام مصفى محافظة ذي قار، ورفعوا شعارات تطالب بتوفير فرص العمل للعاطلين، وزجّهم في الوظائف العامة للدولة".

وأضاف: أن "المحتجين منعوا الموظفين العاملين في المصفى، من الدخول إليه بشكل كامل بهدف الضغط لتحقيق مطالبهم، وهو ما أوقف العمل في المصفى بشكل تام“، مشيرًا إلى ”وصول قوة أمنية أجرت مفاوضات مع المحتجين، لكن دون جدوى".

وتعد محافظة ذي قار، إحدى المناطق النشطة للاحتجاجات الشعبية؛ حيث يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتجّ قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة، وتردّي الخدمات، وضعف فرص العمل.


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