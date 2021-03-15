ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لم تصدق.. أكبر أم في العالم رزقت بتوأم بعمر 73 عاما

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:58 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أحيانا يمنح القدر هدايا للإنسان لطالما كان يحلم به طيلة حياته، وكانت أحد أهم أمنياته ، و لكن قد يهبنا القدر تلك الأمنيات بعد مدة قصيرة أو قد نحصل عليها بعد عمرا طويلا لدرجة اننا نتخيل أننا لن نحصل عليها أبدا. 

وفقا لما ورد في صحيفة ميرورالبريطانية، فإن عجوز هندية بالغة من العمر 73 عاما، فانها لطالما كانت تحلم أن يكون لها أطفالا و لكن لم تحصل  على فرصتها في الإنجاب أو بمعنى آخر لم يشئ الله طوال تلك المدة. 

قالت السيدة ييراماتي مانجايا البالغة من العمر 73 عاما، أنها لم تصدق خبر حملها منذ عامين حينما علمت أنها حامل و ظنت أنه ليس حقيقيا أو أنها مصابة بمرض ما و لكن لمم تخيل أنها حامل و رحمها يحمل جنينا. 

ذكرت السيدة أن زوجها البالغ من العمر 82 عاما، توفى بعد ولادة طفلتيها بحوالي 12 شهرا، و لكنه كان يعيش أجمل أيام حياته قبل الوفاة حينما رأى أطفالنا. 

جدير بالذكر أن السيدة أو1ضحتت أنها تشعر حاليا بمشاعر متناقضة، فهي تشعر بالأمومة و تريد أن تحنو على صغارها كأي أم، و الشعور الآخر أنها سيدة عجوز و لن تعيش عمرا طويلا لتربية أطفالها. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب اسم المولود .. سيدة تقاطع ابنها وزوجته

مفاجأة صادمة| اكتشفت زرع زوجها كاميرات مراقبة في غرفة النوم.. شاهد

أصيبت بإنسداد في القصبة الهوائية.. سيدة تكتشف أنها حامل بالصدفة.. شاهد

كيد الحموات.. سيدة تقاطع ابنها بسبب عدم إنجاب زوجته ذكور

سيدة تزرع كاميرات لتصوير ابنتها أثناء النوم واكتشفت مفاجأة.. شاهد

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما

ترشيحاتنا

سلة الاتحاد تواجه الأهلي في دوري السوبر .. اليوم

النهاردة آخر يوم.. تحذير شديد من البترول بشأن فواتير غاز مارس| تفاصيل

اللاعب طلب رقما خرافيا .. تجميد المفاوضات بين الزمالك وفرجاني ساسي

نداء عاجل من سفارة الإمارات بالقاهرة لمواطنيها الوافدين لمصر

الأمير هاري يهاجم القصر الملكي: تخلوا عنا ماليا

أحمد العوضي يرد على هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأسنان والنظر والشعر.. 8 أطعمة صحية يجب تقديمها للكلاب

أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون

أبرزها الإصابة بالعقم .. خرافات حول لقاحات كورونا