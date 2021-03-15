لم تصدق.. أكبر أم في العالم رزقت بتوأم بعمر 73 عاما

أحيانا يمنح القدر هدايا للإنسان لطالما كان يحلم به طيلة حياته، وكانت أحد أهم أمنياته ، و لكن قد يهبنا القدر تلك الأمنيات بعد مدة قصيرة أو قد نحصل عليها بعد عمرا طويلا لدرجة اننا نتخيل أننا لن نحصل عليها أبدا.





وفقا لما ورد في صحيفة ميرورالبريطانية، فإن عجوز هندية بالغة من العمر 73 عاما، فانها لطالما كانت تحلم أن يكون لها أطفالا و لكن لم تحصل على فرصتها في الإنجاب أو بمعنى آخر لم يشئ الله طوال تلك المدة.





قالت السيدة ييراماتي مانجايا البالغة من العمر 73 عاما، أنها لم تصدق خبر حملها منذ عامين حينما علمت أنها حامل و ظنت أنه ليس حقيقيا أو أنها مصابة بمرض ما و لكن لمم تخيل أنها حامل و رحمها يحمل جنينا.





ذكرت السيدة أن زوجها البالغ من العمر 82 عاما، توفى بعد ولادة طفلتيها بحوالي 12 شهرا، و لكنه كان يعيش أجمل أيام حياته قبل الوفاة حينما رأى أطفالنا.





جدير بالذكر أن السيدة أو1ضحتت أنها تشعر حاليا بمشاعر متناقضة، فهي تشعر بالأمومة و تريد أن تحنو على صغارها كأي أم، و الشعور الآخر أنها سيدة عجوز و لن تعيش عمرا طويلا لتربية أطفالها.