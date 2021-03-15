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رياضة

موقف مصر.. الاتحاد الدولى لكرة اليد يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة بأولمبياد طوكيو

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:31 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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عمرو الحلوانى

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2021 والتي صعدت مصر للمشاركة بها عن قارة إفريقيا.


ويلعب في دورة الالعاب الاوليمبية 12 منتخبا وهي: مصر، البحرين، السويد، النرويج، الأرجنتين، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك، ألمانيا، اليابان، البرازيل و فرنسا على أن يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين رئيسيتين يتأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة الي الدور ربع النهائي.


ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره الاتحاد الدولي عبر الموقع الرسمي للاتحاد فإن المنتخب المصري سيتواجد في التصنيف الخامس بجانب منتخب إسبانيا.


وجاءت التصنيفات كالآتي:

المستوى الأول: النرويج والدنمارك

المستوى الثاني: السويد وفرنسا

المستوى الثالث: ألمانيا والبرتغال

المستوى الرابع: البرازيل واليابان

المستوى الخامس: مصر وإسبانيا

المستوى السادس: البحرين والأرجنتين

وأوضح الاتحاد الدولي انه سيتم الاعلان عن موعد ومكان القرعة في وقت لاحق قبل انطلاق الاولمبياد المقرر اقامتها في صيف هذا العام.


يذكر أن المنتخب المصري ودع أولمبياد البرازيل من الدور الرئيسي بعد تلقي ثلاث هزائم من المانيا وسلوفينيا وبولندا وتعادل مع البرازيل وتحقيق فوز وحيد علي منتخب السويد.

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