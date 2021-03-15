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فن

مش للبيع.. حكاية عقد ياسمين صبري الأغلى في العالم

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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منار نور
أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلا كبير بعد ارتدائها اغلي عقد في العالم من دار أزياء كارتييه. 

وجاء ارتداء هذا العقد بعد اختيارها سفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط . 

أما العقود ف هو يعود الي عام 1975 وصنع خصيصا للممثلة المكسيكية ماريا فيليكس ، والتي اشتهرت بحبها للمجوهرات الفاخرة على شكل الحيوانات المفترسة. 

العقد مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض، مغطى بـ1023 ماسة صفراء و1060 زمرد كولومبي نادر وياقوت خاص لعيون التماسيح، وأبرز ما يميز هذا العقد هو إمكانية فصلهما ليصبح كل منهما بروش منفصل. 

وقبل وفاتها بفترة قررت ماريا بيع مجوهراتها ليشتري دار Panthere de Cartier بـ20 مليون دولار ليصبح أغلى عقد بالعالم وغير معروض للبيع. 

أما ثاني امرأة ترتديه كانت مونيكا بيلوتشي عام 2006 في مهرجان كان، وبعدها الفنانة ياسمين صبري لتصبح ثالث امرأة ترتديه في العالم.

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