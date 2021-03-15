البيئة: تسليم سمكة نابليون لمعهد علوم البحار لتحنيطها

قامت محميات البحر الأحمر بتسليم سمكة نابليون التى تم العثور عليها بأحد المخازن التابعة لمحل بيع أسماك لمعهد لعلوم البحار بالغردقة ، حيث تم البدء فى أعمال وإجراءات تحنيط السمكة، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وأكاديمية البحث العلمى.





يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقطاع للمحميات الطبيعية بضرورة تشديد الرقابة وشن الحملات التفتيشية على محلات بيع الأسماك والحيوانات لحماية الموارد الطبيعية ومنع إستنزافها.





وكانت لجنة من باحثي المحميات وشرطة البيئة قد انتقلت للمخزن المتواجد به السمكة لتحديد نوعها وأخذ القياسات اللازمة لتسجيلها بقاعدة البيانات الخاصة برصد الأنواع من الكائنات البحرية النادرة، حيث تعتبر سمكة نابليون من الأسماك النادرة والمهددة والتى يُجرم اصطيادها وبيعها والاتجار بها.



