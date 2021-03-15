علماء كازاخستان في مؤتمر الفارابي: خير شاهد على رسالة الأزهر الروحية والعلمية والتنويرية.. وآراء العاِلم تراث للبشرية

رئيس جامعة الفارابي: التعاون العلمي بين جامعتي الأزهر والفارابي يسهم في تعزيز الصداقة بين مصر وكازخستان

عميد كلية الدراسات الشرقية بجامعة الفارابي: آراء الفارابي العلمية تراثا مشتركا للبشرية جمعاء

أستاذ الدراسات الشرقية بجامعة أوراسيا: مؤتمر الفارابي خير شاهد على رسالة الأزهر الروحية والعلمية والتنويرية





قال جان سعيد، رئيس جامعة الفارابي الوطنية بكازخستان خلال كلمته بمؤتمر «إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية»: إنني على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر سيعطي دفعة قوية لتقوية الصداقة والشراكة بين الشعبين الكازاخستاني والمصري، من خلال تبادل الأبحاث والتعاون العلمي بين جامعة الفارابي وجامعة الأزهر التي تعد منارة العلوم الدينية، مؤكدًا استعداد بلاده لتوسيع التعاون الدولي وتعزيز العلاقات الأكاديمية بين الأساتذة والطلاب مع الأزهر الشريف بما يسهم في مزيد من تقديم أبحاث علمية تخدم الإنسانية جمعاء.





وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إختيار بالتوري، عميد كلية الدراسات الشرقية بجامعة الفارابي، أن الفارابي له مكانة خاصة في إثراء الحضارة الإنسانية، من خلال إسهاماته العلمية، موضحا أن الفارابي هو الرابط الإنساني والروحي لكازخستان مع العالم العربي، مشيرا إلى أن الفارابي كرس حياته للعلم والتعليم، فوضع أسس الفلسفة الإسلامية وربط العالم العربي بالغرب من خلال آراءه العلمية التي تعد تراثا مشتركا للبشرية جمعاء، والتي أسهمت بصورة كبيرة في النهضة الأوروبية.





من جانبها أكدت الدكتورة سمال توليوبايفا، الأستاذة بقسم الدراسات الشرقية بجامعة أوراسيا الوطنية، أن عقد الأزهر ‏الشريف لمثل هذا المؤتمر يعتبر خير شاهد على رسالته الروحية والعلمية والتنويرية والتربوية، ‏مضيفة أن إسهامات الفارابي لم تفقد أهميتها إلى يومنا هذا، لأنها تتعلق بالمسائل الأزلية التي كانت تشغل ‏عقول ‏واهتمام المفكرين والعلماء على مدى العصور وهي العلم والمعارف والأخلاق والسعادة ومشاكل ‏المجتمع، ‏موضحة أن المعلم الثاني أبو نصر الفارابي أولاها اهتمامه بل خصص لإدراكها ونشرها حياته كاملة. ‏





ويستمر المؤتمر، الذي ينظِّمه مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع ‏سفارة دولة ‏كازاخستان، على مدار يومين بمشيخة الأزهر، بمشاركة شخصيات دولية، ‏عبر تقنية «فيديو ‏كونفرانس»، و ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ ‏الأزهر الشريف أ.د أحمد ‏الطيب، واهتمامه بالرموز العلمية والفكرية للأمة الإسلامية ‏عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد ‏رقعتها الجغرافية، وتعدد أعراقها التي يجمع بينها ‏الإسلام.‏



