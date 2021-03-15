دانيال كالويا يحصد ترشيحه الثاني للأوسكار عن Judas and the Black Messiah

ترشح الممثل البريطاني دانيال كالويا، لنيل جائزة أفضل ممثل في دور مساعد ضمن قوائم الأوسكار التي تعلن حاليا، عن دوره في فيلم Judas and the Black Messiah.





حصد كالويا العديد من الجوائز خلال الفترة الماضية عن نفس الدور، منها جولدن جلوب أفضل ممثل في دور مساعد.





وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، القوائم النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار 2021، قبل حوالي شهر من الحفل السنوي في نسخته الـ93، المقرر إقامته يوم 26 أبريل المقبل.



