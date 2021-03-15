كارتيرون بعبع الترجي التونسي يضع خطة تصحيح مسار الزمالك أفريقيا

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد والعائد لنادي الزمالك وضع خطة تصحيح مسار الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا استعدادا لمباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات المقرر لها التاسعة مساء غدا الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة الدولي.





ويأمل كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز على الترجي التونسي مثلما فعلها في كأس السوبر الأفريقي بالدوحة 14 فبراير 2020 والإطاحة به من دور الثمانية في مارس من نفس العام في نسخة البطولة السابقة التي كان يحمل الترجي التونسي لقبها لعامين متتاليين .





وعلقت الصحف التونسية على عودة كارتيرون للزمالك بقولها " بعبع الترجي عاد " في إشارة لتفوق كارتيرون على الترجي في العام الماضي، وأيضا قبلها بعام عندما قاد الرجاء المغربي للفوز على الترجي في السوبر الأفريقى.





ويدخل الزمالك مواجهة الترجي التونسي باحثًا عن الفوز فقط لاستعادة أماله في المنافسة على التأهل لدور الثمانية بعد توقف رصيده عند نقطتين جمعها فى 3 مباريات بالتعادل مع مولودية الجزائر بالقاهرة وتونجيث السنغالي بداكار والخسارة من الترجي في رادس بثلاثة أهداف مقابل هدف .





وأعلنت اللجنة المؤقنة للزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق وتوجيه الشكر للبرتغالي باتشيكو عقب لقاء سيراميكا كليوباترا مساء الخميس الماضي في الدوري، والذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية أشرف بن شرقي وإمام عاشور في الجولة الـ 16 للدوري ليواصل تصدره للبطولة برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها حقق الفوز في 10 مباريات والتعادل 3 والخسارة في مباراة وحيدة أمام غزل المحلة .