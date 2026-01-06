توقف حركة القطارات وإلغاء مئات الرحلات الجوية في هولندا بسبب الثلوج

تسبب استمرار تساقط الثلوج والجليد في هولندا اليوم "الثلاثاء" في توقف جميع القطارات وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية إنه لن يكون بالإمكان تشغيل أية قطارات حتى الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش على الأقل، بسبب المشاكل الناجمة عن الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وفي مطار سخيبول بأمستردام، ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM ما لا يقل عن 300 رحلة جوية ليوم الثلاثاء، حيث شلت الأحوال الجوية الشتوية حركة المرور في أحد أهم مراكز النقل في أوروبا لليوم الخامس على التوالي.