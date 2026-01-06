قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من دياز إلى صلاح ومحرز.. العرب أبطال المشهد التهديفي فى أمم أفريقيا 2025 .. والفرصة ما زالت مستمرة
المحافظة على هذه الصلاة تحفظك طول اليوم .. عالم أزهري يوضحها
مدبولي مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: ندعوا الله أن تزداد أواصر المحبة بين أبناء الوطن
الصين تؤكد استعدادها للدفاع عن استقرار الأمن في أمريكا اللاتينية والكاريبي
أسعار كروت الشحن 2026 .. شعبة المحمول تعلن مفاجأة للمواطنين
14 وفاة و4 مفقودين في فيضانات شمال سولاويزي بإندونيسيا
من صلاح إلى مروان عطية.. خريطة هدافي منتخب مصر في أمم أفريقيا تتزايد.. والقائمة ما زالت مفتوحة
رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد يجسد وحدة المصريين
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توقف حركة القطارات وإلغاء مئات الرحلات الجوية في هولندا بسبب الثلوج

أ ش أ

تسبب استمرار تساقط الثلوج والجليد في هولندا اليوم "الثلاثاء" في توقف جميع القطارات وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية إنه لن يكون بالإمكان تشغيل أية قطارات حتى الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش على الأقل، بسبب المشاكل الناجمة عن الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وفي مطار سخيبول بأمستردام، ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM ما لا يقل عن 300 رحلة جوية ليوم الثلاثاء، حيث شلت الأحوال الجوية الشتوية حركة المرور في أحد أهم مراكز النقل في أوروبا لليوم الخامس على التوالي.

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة الأهلية تدشّن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة دعمًا لحقوق الإنسان

قافلة المساعدات الإنسانية

مساعدات غذائية ومستلزمات طبية ومواد بترولية.. قافلة "زاد العزة" الـ 110 تتوجه إلى قطاع غزة

غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان

إشادة واسعة بمتابعة غرقة القومي لحقوق الإنسان للاستحقاقات الانتخابية

بالصور

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

هجوم أمريكي على أمازون بسبب بيع سيارات معيبة تم استدعاؤها

بروتوكول تعاون بين مياه شرب الشرقية والأزهر لتعزيز التعاون

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أجرأ فساتين لقاء الخميسي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

