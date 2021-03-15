فودة يستقبل وفد الكنيسة القبطية واليونانية للتهنئة بالعيد القومي للمحافظة

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد الكنيسة القبطية والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية ضم الوفد المطران ديمتري دميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، وعددًا من رهبان الدير

والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير موسي النبي والراهب يشوع السينائي وكيل دير موسي النبي، وعددًا من رهبانه.





وقدم الوفد التهنئة القلبية لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية و التحية للدبلوماسية المصرية وجموع الشعب المصري، والتحية لقادة مصر العظام الذين خاضوا المعارك العسكرية والدبلوماسية للحفاظ على كل حفنة من تراب الوطن الغالي بمناسبة الذكرى الـ 32 لعودة طابا إلى أحضان الوطن.





من جانبه رحب المحافظ بالوفد مقدمًا التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية والتحية لكل من خاض معركة الدبلوماسية المصرية لعودة طابا الي احضان الوطن.





وهنأ محافظ جنوب سيناء جموع الشعب المصري عامة ومواطني جنوب سيناء خاصة في هذه الذكرى التاريخية الخالدة وقدم التحية لجميع شهداء الوطن والتحية لكل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك داعيًا الله ان يحفظ مصر وشعبها وان تظل راية مصر دائمًا عالية خفاقة.





وقال المحافظ إن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد لجموع الشعب المصري بمختلف فئاته ومعتقداته سببًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الروح الطيبة تظهر جليًا في جميع أعيادنا ومناسباتنا المختلفة .