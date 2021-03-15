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اقتصاد

الذهب يتراجع 5 جنيهات في محلات الصاغة.. اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:02 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
تراجعت اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بمتوسط 5 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوي أعيرة الذهب لدي محلات الصاغة بالمقارنة بأسعار أمس " الأحد".

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 760 جنيها مقابل 765 جنيها  أمس بفارق 5 جنيهات.

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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 869 جنيها، مقابل 874 جنيها للجرام  أمس بفرق 5 جنيهات.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 651 جنيها مقابل 656 جنيها أمس  

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيها، بعد أن كان 511 جنيها بتراجع قدره 4 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 6080 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.


 وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


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