الذهب يتراجع 5 جنيهات في محلات الصاغة.. اليوم







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 760 جنيها مقابل 765 جنيها أمس بفارق 5 جنيهات.





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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 869 جنيها، مقابل 874 جنيها للجرام أمس بفرق 5 جنيهات.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 651 جنيها مقابل 656 جنيها أمس







وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيها، بعد أن كان 511 جنيها بتراجع قدره 4 جنيهات.







ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 6080 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه



