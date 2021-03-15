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رياضة

اللاعب طلب رقما خرافيا .. تجميد المفاوضات بين الزمالك وفرجاني ساسي

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:10 م
ساسي
ساسي
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل  نادى الزمالك أن مهند عون، وكيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي طلب خلال الجلسة التى عقدت قبل مباراة الترجى التونسي، من الزمالك حصول فرجانى ساسي على مليونين و850 ألف يورو فى الموسم دون ضرائب، ويتسلم مليونًا و400 ألف يورو نقدًا عند توقيع العقد كمقدم.


وأشار المصدر الى أن هذا الطلب رفضه مسئولو الزمالك الذين اعتبروا أن المبلغ مُبالغ فيه، ليقوم وكيل اللاعب بتخفيض المبلغ إلى مليونين و500 ألف يورو وهو ما رفضه مسئولو الزمالك أيضا.


وأضاف المصدر ان مسئولي الزمالك عرضوا زيادة 10 % على قيمة عقد فرجانى ساسى الحالى مع الزمالك، حيث يحصل اللاعب على مليون و450 ألف يورو فى الموسم، وعرض الزمالك مليونًا و600 ألف يورو فى الموسم الواحد.


كما تضمن عرض الزمالك حصول اللاعب على متأخراته السابقة والبالغة 300 ألف يورو ضرائب العقد القديم، و300 ألف يورو باقى مستحقات آخر موسم، بمجرد توقيع العقد الجديد، ويتم احتساب الضرائب كمقدم تعاقد العقد الجديد.


وتجمدت المفاوضات بين الزمالك وفرجانى ساسى على مكالمة هاتفية من وكيل اللاعب لمسئولى الزمالك بالموافقة على عرض النادى أو رفض العرض وإغلاق ملف التجديد نهائيا.
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