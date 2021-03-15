ستولتنبرج: الناتو لا يرى تهديدات عسكرية مباشرة من روسيا والصين

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، إنه لا يرى تهديدات عسكرية مباشرة من روسيا والصين، وهذا الوضع ممكن بفضل جهود الحلف.





وردا على ما إذا كان يرى أي تهديد ضد حلفاء الناتو من الصين أو من روسيا، قال ستولتنبرج أثناء مخاطبته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي: "لا أرى أي تهديد وشيك بشن هجوم عسكري ضد أي من حلفاء الناتو''.





ويرى رئيس الحلف أن أحد أسباب ذلك هو أن الناتو يقوم على فكرة أنه إذا تعرض أحد الحلفاء للهجوم، فسيؤدي ذلك إلى رد الحلف بأكمله.





وأكد ستولتنبرج أن "هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتنا إلى الحفاظ على السلام في أوروبا لأكثر من 70 عامًا".





ذكر الأمين العام سابقًا في فبراير أن المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو لعام 2010 يتطلب تحديثًا لأنه لا يأخذ في الاعتبار صعود الصين وتدهور العلاقات مع روسيا.





وأعربت روسيا مرارًا عن قلقها إزاء الوجود العسكري المتزايد للتحالف في أوروبا والتوسع شرقًا





وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل أي تهديد للدول الأخرى ، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي تعرض مصالحها الوطنية للخطر.







