إجراء جديد من فيسبوك لمواجهة المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا .. تفاصيل

بدأت منصة فيسبوك العالمية بوضع ملصقات على المنشورات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا بعد أن واجهت العديد من الانتقادات من قبل الباحثين لسماحها بنشر معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا.





وحسب تقرير عرضته قناة الغد الإخبارية، شهدت منصة فيسبوك الفترة الماضية كمًا هائلًا من البيانات المضللة حول لقاحات كورونا.









وقال كريس كوكس أحد المديرين التنفيذيين فى شركة فيسبوك "إن الخطوة الأولى بدأت قبل عام عندما اعلنت الشركة عن مركز معلومات لكورونا والتى كان من المفترض أن يتم ملء بياناته من قبل السلطات الصحية فى كل بلد ولكن ما حدث عكس ذلك".





وأكدت شركة فيسبوك أنها ستضيف ملصقات على المنشورات التى تناقش سلامة اللقاحات، بالإضافة إلى إطلاق أداة فى الولايات المتحدة لتقديم معلومات عن الأماكن التي يمكن منها الحصول على لقاحات "كوفيد-19" وستضيف قسما خاصا بالمعلومات عن "كوفيد-19" لمنصتها "انستجرام" لنشر الصور.



