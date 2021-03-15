13 عيادة و 8 معامل .. رئيس جامعة القناة يعلن موعد افتتاح كلية العلاج الطبيعى .. صور

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل يسير على قدم وساق للإنتهاء من تجهيز مبانى كلية العلاج الطبيعى بمقر الجامعة القديمة، إستعدادًا لبدء الدراسة بها العام الجامعى القادم.





أشار زكي، إلي حرص الجامعة على استكمال الكليات الطبية لخدمة إقليم القناة وسيناء، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليه العلاج الطبيعى بالجامعة.





وأكد زكى أنه يجرى حاليًا تجهيز المبنى على أحدث الطرق التعليمية ليصبح إحد مؤسسات الخدمات العلاجية لتخريج جيل قادر على تقديم أفضل رعاية طبية.





وأكمل رئيس الجامعة أن الكلية تضم مبنيان "مبنى المعامل والعيادات" ويتكون من ٨ معامل طلابيه و١٣ عياده "اطفال ،عظام ،أعصاب،باطنة ،جلدية ،سمنة، علاج وظائفى، علاج مائى،جراحة ،تغذية علاجية ،علاج الالم،رسم عضلات،صحه المرأه ،علاج مسنين ،الجيم"،بالاضافة الى منطقة تغير ملابس ودورات مياه للمرضي ،دورات مياه الكليه، مكاتب إداريه (شئون الطلاب ،شئون هيئه التدريس ،شئون ماليه ،شئون إداريه).





من جهته أجرى الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ترافقه المهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية وفريق العمل من مهندسي الإدارة جولة تفقدية داخل مبنى طب الأسنان القديم بالجامعة القديمة، والذى خُصص لكلية العلاج الطبيعى.





وأضاف شقيدف أن المبنى الثانى يضم مبنى إدارى وفصول دراسيه حيث يتكون من ٨ فصول دراسية ومكتب الأمين الكليه والخزينه بالاضافه الى مكاتب وكلاء الكلية والسكرتارية، العميد، مكاتب لرؤساء الاقسام وعددها ٦ أقسام ،إلى جانب مدرج رئيسى سعة ٤٥٠ طالب ومكتبه وقاعة لهيئة التدريس وقاعة الحاسب الآلى.