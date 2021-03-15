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محافظات

غلق بحيرة ناصر لمدة شهر ونصف. ..شاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:07 م
بحيرة ناصر
بحيرة ناصر
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شاذلي عبد الفتاح
قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية من أول مارس 2022 ولمدة شهر ونصف بما يحقق العائد الإقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير وتنمية البحيرات .

وشددت اللجنة بأنه لا تهاون مع الصيد الجائر حيث سيتم من أول أبريل القادم إحالة الصيادين المخالفين للنيابة العامة والنيابة العسكرية طبقًا لجهة الضبط وخاصة في حالة عدم الإلتزام بضوابط الصيد وإستخدام الشباك القانونية أو طريقة الصيد أو غيرها من المخالفات ، وهو الذى سيتابع ميدانيًا بالحملات الأمنية والزيارات المفاجئة .


جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا بحضور الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة لمسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية ، فضلًا عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين  .

وأثناء الإجتماع إستعرضت اللجنة الإشرافية العليا معدلات الإنتاج السمكى والذى شهد في 2020 زيادة لـ 25،1 ألف طن بنسبة زيادة 5 % مقارنة بنفس الفترة عن عام 2019 ، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن فى الفترة من 2022 إلى 2027 ولاسيما بعد زيادة إنتاجية قارب الصيد إلى 8 طن بزيادة 100% عن الإنتاج في عام 2016 ، وهو الذى حقق الكثير من العوائد لحوالي 25 ألف صياد .

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحى على تنفيذ حزمة القرارات و الإجراءات الأخيرة بكل شدة وحزم من خلال المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائى ، وهو الذى سيساهم فى تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية .
غلق بحيرة ناصر لمدة شهر ونصف. ..شاهد
غلق بحيرة ناصر لمدة شهر ونصف. ..شاهد
غلق بحيرة ناصر لمدة شهر ونصف. ..شاهد
غلق بحيرة ناصر لمدة شهر ونصف. ..شاهد
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