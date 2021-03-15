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رياضة

سفير مصر في تنزانيا يحضر المران الأول لـ بيراميدز

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:13 م
صدى البلد
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حسن العمدة
حرص السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا وأعضاء السفارة المصرية، على حضور التدريب الأول لفريق نادي بيراميدز في تنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو.

ورحب أعضاء السفارة ببعثة بيراميدز في تنزانيا، والسيد خالد بدر رئيس بعثة فريق الكرة في دار السلام، الذي وجه الشكر للسفارة على دعمها للفريق منذ وصوله إلى العاصمة التنزانية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره التنزاني باستاد تنزانيا الوطني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد السفير وأعضاء السفارة في مران بيراميدز الأول وتمنوا التوفيق للفريق، حيث كان أعضاء السفارة في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار دار السلام مساء أمس لتسهيل إجراءات الدخول.
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