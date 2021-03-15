صيف وشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد السبت المقبل ..فيديو

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.





وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي": "مازلنا في فصل الشتاء وهناك انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل وتصل درجة الحرارة الصغرى لـ 12 درجة مئوية ويكون الطقس شديد البرودة".





وأضاف محمود شاهين:" يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية ولا نخفف الملابس بشكل مفاجيء خلال هذه الفترة ".





وتابع محمود شاهين:" اعتبارا من يوم السبت المقبل ومع أخر يوم في فصل الشتاء وبداية فصل الربيع سوف تتعرض البلاد لموجة حارة تتجاوز 30 درجة مئوية على اغلب الانحاء".





وأكمل محمود شاهين:" الطقس سوف يكون حار خلال فترات النهار وبارد في فترات الليل، والفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى سوف يزيد عن 15 درجة مئوية".



