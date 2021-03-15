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صيف وشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد السبت المقبل ..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:10 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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هاني حسين
كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي": "مازلنا في فصل الشتاء وهناك انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل وتصل درجة الحرارة الصغرى  لـ 12 درجة مئوية ويكون الطقس شديد البرودة".

 وأضاف محمود شاهين:" يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية ولا نخفف الملابس بشكل مفاجيء خلال هذه الفترة ".

وتابع محمود شاهين:"  اعتبارا من يوم السبت المقبل ومع أخر يوم في فصل الشتاء وبداية فصل الربيع سوف تتعرض البلاد لموجة حارة  تتجاوز 30 درجة مئوية على اغلب الانحاء".

وأكمل محمود شاهين:"  الطقس سوف يكون حار خلال فترات النهار وبارد في فترات الليل، والفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى سوف يزيد عن 15 درجة مئوية".

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