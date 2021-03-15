نائب بالشيوخ: زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور هدية السيسى للمصريين

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، يؤكد انحيازه التام للطبقات المُتوسطة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.





وأضاف منظور، في بيان، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% ليس الأول ولن يكون الأخير وهو هدية الرئيس للمصريين، مُشيرًا إلى أن الرئيس يشعر بنبض المواطنين في الشارع المصري واحتياجاتهم وهو ما يجعله من بين حين لآخر يصدر توجيهاته للحكومة بزيادة المعاشات، مُشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة المعاشات وإقرار العلاوات هو مواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة حول تداعيات فيروس كورونا المُستجد، بالإضافة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.





وأكد منظور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي تمامًا الحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل، نتيجة لقرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهذا القرار بمثابة المكافأة على صبرهم ولتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها.