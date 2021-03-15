حبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو 4 أيام

أمرت نيابة النزهة بحبس المتهم فى واقعة التحرش بفتاة داخل إحدي عربات المترو بالخط الثالث 4 أيام علي ذمة التحقيقات .





واستمعت النيابة يوم الأحد، لأقوال الفتاة ، وسلّمت النيابة المجني عليه فيديو يظهر فيه أثناء التحرش بها.





وأضافت الفتاة ان المتهم كان يجلس بعيد عنها ثم قام بالجلوس في المقعد المقابل لها.





وأكدت الفتاة أن خطيبها الذي نصحها بتوثيق هذا الموقف من خلال تصويرة بكاميرا هاتفها المحمول لادانه هذا الشخص.



