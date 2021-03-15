اتحاد العمال يطالب بتضمين موظفي قطاع الأعمال في العلاوات الجديدة

أشادت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام وأحمد الغنام عضو نقابة الانتاج الحربي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين للحكومة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحوالي ٣٧ مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه.





وأوضحت أن الزيادة الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ،وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه،وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه،وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وقالت السكرتارية في بيانها أن توجيهات الرئيس تأتي في إطار تنمية برامج الحماية الاجتماعية وحرصه الدائم على مساندة العمال والموظفين وتحسين مستوى معيشة المواطن.





وأضافت السكرتارية أن الرئيس السيسي يعمل لجميع فئات المجتمع ودائما ما تنشر أفكاره ومبادراته محدودي الدخل والطبقات العاملة.





وطالبت السكرتارية الحكومة أن تراعي العاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام وأن يتضمنهم مشروع القانون الذي ستعده الحكومة وتقدمه لمجلس النواب لإقرار الزيادات الجديدة.