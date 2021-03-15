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السودان يقرر تفريغ سد الروصيرص.. ماذا يعني هذا الأمر وما الخطر الذي دعاه لهذا الإجراء؟

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:29 م
سد النهضة
سد النهضة
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عادل نصار
قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن سد الروصيرص السوداني يحتجز 9 مليارات متر مكعب من المياه خلفه، لذلك قامت السلطات السودانية بتفريغ المياه المحتجزة خوفا من قيام اثيوبيا بتفريغ جزء من المياه المخزنة في منطقة سد النهضة لاستكمال إنشاءات السد.


وأضاف "علام" في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن إثيوبيا تسعى لتعلية الجزء الأوسط من السد استعدادا للملء الثاني ولذلك ستسعى لتفريغ جزء من المنسوب، وهو ما يتخوف منه السودان ويسعى لتجنب تكرار ما حدث العام الماضي.


وتابع أن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك طلب وساطة رباعية دولية لحل أزمة السد، لافتا إلى أن السودان لديه تخوفات كثيرة من حدوث آثار تدميرية جراء سد اثيوبيا.
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