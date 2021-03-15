التأمينات الاجتماعية تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، تتكلف 31 مليار جنيه وسيتم تطبيقها يوليو القادم.









وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه في شهر يوليو من كل عام يتم زيادة المعاشات، مشيرًا إلى أنه يتم بدء عمل دراسات نسبة الزيادة في شهر يناير، لتوضيح الإمكانيات والنظام المالي، حتى يتم معرفة الزيادة التي سيتم تحديدها، وتحديد معدل التضخم الذي حدث العام الماضي.









ولفت، إلى أن معدل التضخم العام الماضي كان 5.1%، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون زيادة معاشات 2021 بنحو 13%، تعوض نسبة الـ5% الخاصة بالتضخم، ويكون هناك زيادة في الدخل الحقيقي لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالفرق بينهم.









واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.









وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٢».









ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.









كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.









كما وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



