ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التأمينات الاجتماعية تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:31 م
معاشات
معاشات
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، تتكلف 31 مليار جنيه وسيتم تطبيقها يوليو القادم.


وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه في شهر يوليو من كل عام يتم زيادة المعاشات، مشيرًا إلى أنه يتم بدء عمل دراسات نسبة الزيادة في شهر يناير، لتوضيح الإمكانيات والنظام المالي، حتى يتم معرفة الزيادة التي سيتم تحديدها، وتحديد معدل التضخم الذي حدث العام الماضي.


ولفت، إلى أن معدل التضخم العام الماضي كان 5.1%، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون زيادة معاشات 2021 بنحو 13%، تعوض نسبة الـ5% الخاصة بالتضخم، ويكون هناك زيادة في الدخل الحقيقي لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالفرق بينهم.


واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.


وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٢».


ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.


كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.


كما وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه

السيسي يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 13%

مصر تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادي.. 6 قرارات للرئيس أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.. ورفع المعاشات بنحو 13%

بعد توجيهات السيسي بزيادتها.. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للموظفين

بنسبة 13%.. تعرف على موعد زيادة المعاشات بعد توجيهات السيسي

التأمين الاجتماعي: السيسي رفع قيمة المعاشات ما يزيد على الضعفين خلال السنوات الماضية

ترشيحاتنا

هل زيادة المرتبات تطبق على الصحفيين والقطاع الخاص.. وزير المالية يُجيب

السعودية .. ميليشيا الحوثي تطلق صاروخين باليستيين على مدينة خميس مشيط

رغم تقارير الجلطات.. الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي

وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة ويكشف موعد ترقيات الموظفين.. فيديو

الذهب يتراجع 5 جنيهات في محلات الصاغة.. اليوم

Advertisements

السودان يقرر تفريغ سد الروصيرص.. ماذا يعني هذا الأمر وما الخطر الذي دعاه لهذا الإجراء؟

مكسبى .. قناة مجانية تتحدى بى إن سبورت وتعلن إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه

خبيرة تزف خبرا سارا للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة المرتبات بعد قرارات الرئيس

بنسبة 13%.. تعرف على موعد زيادة المعاشات بعد توجيهات السيسي

تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر وتغريمه 35 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الخطيب

التعليم تكشف حقيقة وجود خطأ في منهج الدين الذي يتم تدريسه بالمدارس المصرية

عدم السيطرة على اللاعبين.. كواليس جديدة وراء الإطاحة بـ باتشيكو من الزمالك

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

قرار عاجل من ملك الأردن بشأن المسئولين عن حادث مستشفى السلط

قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب | شاهد

إحنا كبيرنا ربنا .. أحمد العوضي يفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى

رسميا .. فورد تشارك بالجيل الأحدث من فوكاس في احتفالية الأفضل

دراسة تكشف عن تمرين رياضي يطيل العمر