مراسل صدى البلد فى بروكسل يكشف سبب تعليق دول أوروبية استخدام لقاح استرازينيكا

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسيل، الأسباب التي دفعت بعض الدول الأوروبية لتعليق استخدام لقاح استرازينيكا.





وقال يوسف، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا جاء لهم تجلطات دموية وممرضة في بلجيكا فقدت عينيها، لافتا إلى أن العديد من الدول الأوروبية علقت استخدام استرازينيكا.





وأضاف أن الأطباء لم يجدوا ما يثبت أن التجلطات الدموية سببها لقاح استرازينيكا وقرار تعليق هذا اللقاح سياسي وليس علميا.





وتابع أن لا يوجد عالم واحد برأ استرازينيكا من التجلطات الدموية، ومنظمة الصحة العالمية متأخرة دائما عن معامل الدول الأوروبية.



