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محافظات

غلق جزئي بشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:09 م
شارع البحر الأعظم
شارع البحر الأعظم
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محمد الصاحي - أحمد زهران
تنوه محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر (1500 مم) بشارع البحر الأعظم بطول (25م) .

وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بتوسعات الطريق الدائرى ما يضطرها إلى غلق الشارع جزئيًا فى الاتجاه القادم من نفق عباس إلى ميدان المنيب لمدة 3 أيام اعتبارًا من الإثنين الموافق 15/3/2021 وتستمر حتى بعد غدِ الأربعاء الموافق 17/3/2021، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الــ 5 صباحًا فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه من المقرر استقطاع مسافة 6 أمتار بجوار الرصيف بطول 25 مترا وترك عدد 2 حارة مرور للسماح بحركة السيارات .

كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الإلتزام بالإرشادات بمحيط الأعمال لتفادى الإزدحام.

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