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التأمينات تكشف موعد صرف زيادة المعاشات‎.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:20 م
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
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محمد القاضي
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي،  إنه تمت الموافقة علي زيادة المعاشات بنسبة 13% علي إجمالي قيمة المعاش.

وأضاف "عوض "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن 10.5 مليون مواطن يستفيدوا من الزيادة المقررة في المعاشات.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، أن الرئيس السيسي يسعي لتحسين حقيقي في دخول الموظفين أكثر من العام الماضي، لافتا  أن قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقل عن ألفي جنيه وأصحاب المعاش الذين يتقاضون ألف جنيه تصل إلى 130 جنيها، بينما تبلغ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه، مشيرا إلى أن قيمة زيادة المعاشات التي تتراوح ما بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، إلى أنه لن يكون هناك أي خصومات من معاشات المواطنين، موضحا أنه سيتم صرف الزيادات بداية من شهر يوليو المقبل. 
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