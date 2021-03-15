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المستشار محمد سمير: النيابة الإدارية حريصة على تمكين الشباب والمرأة.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:18 م
المستشار محمد سمير
المستشار محمد سمير
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محمود محسن
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية إن الهيئة حريصة على وضع استراتيجية تعمل على تمكين المرأة، مؤكدا أنه يوجد عضوات بنسبة 43% وهى النسبة التي تنفرد بها النيابة الإدارية عن كل الهيئات القضائية في مصر.

وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه أيضا تعمل النيابة الإدارية على تمكين الشباب، مشيرا إلى أن الأهتمام وتمكين الشباب من الدولة  والنيابة الادارية ليست بعيدة عنها.

قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعيين عدد من المستشارين من درجة وكيل عام أول ووكيل عام، مديرين لعشرين نيابة من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار إيمانا بتفعيل دور الشباب ودعمه وتمكينه من تولي المناصب القيادية في النيابة الإدارية.
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