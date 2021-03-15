المستشار محمد سمير: النيابة الإدارية حريصة على تمكين الشباب والمرأة.. فيديو

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية إن الهيئة حريصة على وضع استراتيجية تعمل على تمكين المرأة، مؤكدا أنه يوجد عضوات بنسبة 43% وهى النسبة التي تنفرد بها النيابة الإدارية عن كل الهيئات القضائية في مصر.





وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه أيضا تعمل النيابة الإدارية على تمكين الشباب، مشيرا إلى أن الأهتمام وتمكين الشباب من الدولة والنيابة الادارية ليست بعيدة عنها.



