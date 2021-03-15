عن حاكم نيويورك المتهم بالتحرش الجنسي.. بايدن: التحقيق جار وعلينا أن ننتظر

قال الرئيس جو بايدن إن التحقيق في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد حاكم نيويورك أندرو كومو (ديمقراطي) جارٍ وإنه يجب على الجمهور انتظار النتيجة.





وسأل الصحفيون بايدن عما إذا كان يعتقد أن كومو يجب أن يستقيل أثناء خروج الرئيس من مارين ون بعد رحلة نهاية الأسبوع إلى ديلاوير.





واجه الحاكم دعوات متزايدة من الديمقراطيين البارزين في نيويورك للتنحي منذ أن وجهت ست نساء اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضده.





وأجاب بايدن: "أعتقد أن التحقيق جار ويجب أن نرى ما سيأتي بنا".





وظل الرئيس ونائب الرئيس هاريس حتى هذه اللحظة صامتين بشأن موضوع اتهامات التحرش الجنسي.

وفي الشهر الماضي، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن، إن كومو يجب أن يخضع لـ "مراجعة مستقلة" بعد أن اتهمه مساعدان سابقان بالتحرش الجنسي.

ومنذ ذلك الحين، تقدمت العديد من النساء زاعمين أن الحاكم شارك في سوء السلوك الجنسي والسلوك غير اللائق.

وتعكس تصريحات بايدن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) في برنامج "This Week" على قناة ABC، ​​والذي لم يصل إلى حد الدعوة إلى استقالة حاكم نيويورك.





وقالت بيلوسي إن على الحاكم أن ينظر داخل قلبه - إنه يحب نيويورك - ليرى ما إذا كان يستطيع أن يحكم بفعالية، مضيفة "وقد يكون هذا أحد الاعتبارات التي لديه"

ويوم الجمعة، طلب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك) وكيرستن جيليبراند (ديمقراطية من نيويورك) أن يستقيل كومو في بيان مشترك بعد زيادة الضغط ، بما في ذلك من المتهمة ليندسي بويلان ، أول من تقدم.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ: "إننا نشيد بالأفعال الشجاعة للأفراد الذين تقدموا بمزاعم خطيرة بارتكاب انتهاكات وسوء سلوك".

ونظرًا لادعاءات التحرش الجنسي المتعددة وذات المصداقية وسوء السلوك ، فمن الواضح أن "الحاكم كومو فقد ثقة شركائه في الحكم وشعب نيويورك، ويجب أن يستقيل الحاكم كومو".



