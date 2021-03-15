تزايد عدد الأطفال المهاجرين على الحدود يهدد بقاء إدارة لبايدن - تقرير

تسعى إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن جاهدة لاستيعاب تزايد عدد الأطفال المهاجرين على الحدود، وتسعى لضمان أن المشكلة المتزايدة التي تتفاقم بسبب هجمات الحزب الجمهوري لا تغرق نجاحاتها السياسية على جبهة كورونا - كوفيد 19، وفقا لما عرضته صحيفة ذا هيل في تقرير نشرته على موقعها.









وقال التقرير "بعد انتصار تشريعي كبير - تمرير إجراء إغاثة شعبي بقيمة 1.9 تريليون دولار يرسل 1400 دولار شيكات لملايين الأسر مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ويقال إن الإدارة تنقل 3000 فتى مهاجر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا إلى مركز مؤتمرات في دالاس حيث تسعى إلى تخفيف ظروف الازدحام في مرافق الجمارك وحماية الحدود".









وشن الرئيس بايدن حملة لتطبيق سياسة هجرة أكثر "إنسانية" بعد أن انتقد هو وديمقراطيون آخرون إدارة ترامب لوضع الأطفال في "أقفاص" ردًا على موجة المهاجرين قبل الوباء.









والآن يتم تقويض هذه الخطط بسبب التقارير التي تفيد بأن الآلاف من الشباب يُحتجزون في زنازين في مرافق فائض لفترة أطول مما هو مسموح به قانونًا ، وهو الوضع الذي دفع الجمهوريين إلى مهاجمة بايدن على أنه متساهل مع الهجرة حتى في الوقت الذي تلقى فيه أيضًا الإدارة انتقادات من التقدميين.



وكانت إدارة بايدن قد فتحت بالفعل مدينة خيام خارج ميدلاند ، تكساس ، حيث يحتجز حوالي 1000 طفل ، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن أربع سنوات.



ويتم الاحتفاظ بالعديد من الأطفال في زنزانات مصممة للبالغين حيث يدق محامو الهجرة ناقوس الخطر بشأن الظروف السيئة.



وسُئل السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية يوم الاثنين عما إذا كان من المقبول إبقاء الأطفال في ظروف وصفت بأنها غير أخلاقية وقاسية في عهد الرئيس السابق ترامب.



وقالت: "هذا غير مقبول ، لكنني أعتقد أن التحدي هنا هو عدم وجود الكثير من الخيارات".



وأضافت بساكي: "لدينا الكثير من النقاد ، لكن الكثيرين لا يطرحون حلولًا".



وتابعت "الخيارات هنا هي إعادة الأطفال إلى الرحلة ، وإرسالهم إلى منازل غير مأهولة أو العمل على الإسراع بإرسالهم إلى الملاجئ حيث يمكنهم الحصول على العلاج من قبل الأطباء والموارد التعليمية والموارد القانونية والاستشارات المتعلقة بالصحة العقلية. هذا هو بالضبط ما نركز عليه ، وهذا جهد شامل للإدارة ".







