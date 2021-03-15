تزايد عدد الأطفال المهاجرين على الحدود يهدد بقاء إدارة لبايدن - تقرير

تسعى إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن جاهدة لاستيعاب تزايد عدد الأطفال المهاجرين على الحدود، وتسعى لضمان أن المشكلة المتزايدة التي تتفاقم بسبب هجمات الحزب الجمهوري لا تغرق نجاحاتها السياسية على جبهة كورونا - كوفيد 19، وفقا لما عرضته صحيفة ذا هيل في تقرير نشرته على موقعها.
وقال التقرير "بعد انتصار تشريعي كبير - تمرير إجراء إغاثة شعبي بقيمة 1.9 تريليون دولار يرسل 1400 دولار شيكات لملايين الأسر مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ويقال إن الإدارة تنقل 3000 فتى مهاجر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا إلى مركز مؤتمرات في دالاس حيث تسعى إلى تخفيف ظروف الازدحام في مرافق الجمارك وحماية الحدود".
وشن الرئيس بايدن حملة لتطبيق سياسة هجرة أكثر "إنسانية" بعد أن انتقد هو وديمقراطيون آخرون إدارة ترامب لوضع الأطفال في "أقفاص" ردًا على موجة المهاجرين قبل الوباء.
والآن يتم تقويض هذه الخطط بسبب التقارير التي تفيد بأن الآلاف من الشباب يُحتجزون في زنازين في مرافق فائض لفترة أطول مما هو مسموح به قانونًا ، وهو الوضع الذي دفع الجمهوريين إلى مهاجمة بايدن على أنه متساهل مع الهجرة حتى في الوقت الذي تلقى فيه أيضًا الإدارة انتقادات من التقدميين.
وكانت إدارة بايدن قد فتحت بالفعل مدينة خيام خارج ميدلاند ، تكساس ، حيث يحتجز حوالي 1000 طفل ، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن أربع سنوات.
ويتم الاحتفاظ بالعديد من الأطفال في زنزانات مصممة للبالغين حيث يدق محامو الهجرة ناقوس الخطر بشأن الظروف السيئة.
وسُئل السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية يوم الاثنين عما إذا كان من المقبول إبقاء الأطفال في ظروف وصفت بأنها غير أخلاقية وقاسية في عهد الرئيس السابق ترامب.
وقالت: "هذا غير مقبول ، لكنني أعتقد أن التحدي هنا هو عدم وجود الكثير من الخيارات".
وأضافت بساكي: "لدينا الكثير من النقاد ، لكن الكثيرين لا يطرحون حلولًا".
وتابعت "الخيارات هنا هي إعادة الأطفال إلى الرحلة ، وإرسالهم إلى منازل غير مأهولة أو العمل على الإسراع بإرسالهم إلى الملاجئ حيث يمكنهم الحصول على العلاج من قبل الأطباء والموارد التعليمية والموارد القانونية والاستشارات المتعلقة بالصحة العقلية. هذا هو بالضبط ما نركز عليه ، وهذا جهد شامل للإدارة ".
واتخذت الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية عدة خطوات لتخفيف ظروف الاكتظاظ.
وأذن وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ؛ للمساعدة في معالجة ونقل وإيواء القصر غير المصحوبين بذويهم.
وخففت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها القيود التي تسمح لمنشآت المهاجرين بالعودة إلى طاقتها الكاملة على الرغم من جائحة فيروس كورونا.
وتم دمج موظفي مكتب إعادة توطين اللاجئين والعاملين في مجال الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) مع وكلاء CBP للمساعدة في وضع الأطفال المهاجرين في مساكن HHS أو المنازل المكفولة.
وألغى بايدن أيضًا مذكرة تفاهم صدرت في عهد ترامب في محاولة لتشجيع المزيد من العائلات على رعاية أطفال المهاجرين دون خوف من التحقيق في وضعهم كمهاجرين.
وقال جون أمايا، نائب رئيس هيئة موظفي الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في عهد الرئيس السابق أوباما: "ما فعلته الإدارة للتو أمر بالغ الأهمية" مضيفة "أمر ترامب الذي ألغاه بايدن كان بمثابة ردع، ومنع العائلات من التقدم لرعاية الأطفال وضمان بقاء الأطفال في الحجز لفترة أطول من اللازم" .
وأفاد تقرير صادر عن شبكة سي بي إس أن أحد قطاعات الجمارك وحماية الحدود في وادي ريو غراندي يعمل بنسبة 363 في المائة من السعة، مع وجود أكثر من 2500 قاصر غير مصحوبين بذويهم في الحجز.
وقالت أمايا: "لقد رأيت بنفسي كيف تبدو مراكز احتجاز الأسرة للأمهات والأطفال ، وهي ليست مناسبة لأي شخص" مضيفة "الصدمة أسوأ بشكل كبير بالنسبة للشباب المحتجزين في تلك المرافق دون أسرهم."
معدلات الموافقة على بايدن عالية في أعقاب النجاحات على جبهة التطعيم، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد، وإقرار قانون كوفيد 19، الذي لم يؤيده أي جمهوري في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
وسعى الرئيس الامريكي يوم الاثنين إلى البناء على تلك النجاحات، حيث ظهر أمام كاميرات الأخبار ليشرح كيف سيتم إيداع 100 مليون شيك من الحزمة في الحسابات المصرفية للأفراد.
وسعى الديمقراطيون إلى شن الهجوم بسبب تصويت الحزب الجمهوري بـ "لا" على مشروع القانون الشعبي ، بينما سعى الجمهوريون إلى تغيير القصة من خلال التركيز على الحدود.
وزار زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) مدينة إل باسو الحدودية بولاية تكساس يوم الاثنين ، حيث ألقى باللوم على سياسات بايدن في إثارة موجة المهاجرين.
وقال مكارثي: "إنها أكثر من مجرد أزمة ، إنها حسرة على قلب الإنسان". "الجزء المحزن في ذلك هو أن هذا لم يكن من الضروري أن يحدث. هذه الأزمة خلقتها السياسات الرئاسية لهذه الإدارة الجديدة ".
وتوحد الديمقراطيون، بدءًا من رئيسة مجلس النواب بيلوسي (كاليفورنيا) وما بعده ، حول رسالة مفادها أن ترامب هو المسؤول عن الفوضى على الحدود.
ولكن هناك علامات على استياء متزايد من اليسار حيث تكافح إدارة بايدن للرد على معاملتها للأطفال بعد اتهام إدارة ترامب بوضع "الأطفال في أقفاص".
وأرسل ما يقرب من عشرين مشرعًا ديمقراطيًا رسالة إلى البيت الأبيض يوم الاثنين يحثون فيها بايدن على توقيع أمر تنفيذي يلغي العقود بين إدارة الهجرة والجمارك ومراكز الاحتجاز المحلية.