الكينج: مصر بالنسبة لي أحمد عدوية وعمرو دياب ومحمد منير.. فيديو

كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، واستمراريته نجاحه إلى الآن، وحبه لوطنه.





وقال محمد منير، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي"،: "مصر بالنسبة لي هي سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وكمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد عبد المطلب وشفيق جلال".





وأضاف محمد منير:" مصر بالنسبة لي أحمد عدوية وعمرو دياب ومحمد منير وهذا هو ملخص حبي لبلدي مصر".



