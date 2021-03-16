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حوادث

تضع مادة تشبه الدم على قدميها.. ضبط سيدة تنصب على المواطنين في المترو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:50 ص
سيدة
سيدة
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تستجدي الركاب داخل قطارات مترو الأنفاق، مستخدمة عدة أساليب احتيالية للنصب، عن طريق (سرد قصص غير حقيقية) وقيامها بوضع مادة حمراء اللون تشبه لون الدماء، أسفل قدمها اليمنى، مدعية إصابتها وعدم مقدرتها على العمل، وذلك لاستعطاف المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد هوية المذكورة، وأمكن ضبطها حال استجداء للركاب بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، وبحوزتها مبلغ مالي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بإرتكابها تلك الأعمال ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطها فى ممارسة أعمال التسول.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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