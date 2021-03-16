تضع مادة تشبه الدم على قدميها.. ضبط سيدة تنصب على المواطنين في المترو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تستجدي الركاب داخل قطارات مترو الأنفاق، مستخدمة عدة أساليب احتيالية للنصب، عن طريق (سرد قصص غير حقيقية) وقيامها بوضع مادة حمراء اللون تشبه لون الدماء

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أسفل قدمها اليمنى، مدعية إصابتها وعدم مقدرتها على العمل، وذلك

لاستعطاف

المواطنين.