24 ساعة تصوير .. حالة طوارئ في نسل الأغراب

على قدم وساق يحاول المخرج محمد سامى الإنتهاء من تصوير مسلسله الجديد "نسل الاغراب " وفقًا للجدول الزمنى الذى وضعه ، حيث يقوم بالتصوير لفترات طويلة تصل الى 24 ساعة مستمرة .





ويقوم كل من الفنان أمير كرارة ومى عمر حاليًا بتصوير مشاهدهم داخل إحدى الديكورات الخاصة بـ فيلا الشخصية التى يجسدها "كرارة " داخل الأحداث .





جدير بالذكر، ان مسلسل مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة كل من أحمد السقا بالإضافة الى كل من مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.





وكانت الفنان احلام الجريتلى قد إنتهت من تصوير عدد من مشاهدها داخل أحداث العمل قبل ان تتوفى ، حيث لم يملها القدر ان تستكمل باقى مشاهدها.