علاج تقرحات الفم عند الأطفال

ينتشر فى فم بعض الأطفال تقرحات صغيرة وخاصة من يتناولون اللبن الصناعى عن طريقة الرضاعة، أو من يستخدمون كثيرا السكاتة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء ويظهر تقرحات على فم طفلك إليك العلاج.

عادة لا تحتاج قرح الفم البسيطة إلى علاج وستختفي في غضون أسبوع.

إذا كان طفلك يعاني من الألم ، يمكنك تجربة وضع هلام مخدر للفم على المنطقة. يمكنك شراء جل الفم بدون وصفة طبية من الصيدليات. يمكنك أيضًا تجربة شطف الماء الدافئ والملح إذا كان طفلك كبيرًا بما يكفي للشطف أو الغرغرة بالسوائل.

شجع طفلك على تناول كميات كافية من السوائل من خلال تقديم رشفات صغيرة ومتكررة من الماء. هذا سوف يساعد على منع الجفاف .

علاج تقرحات الفم بالملح

وحسب موقع "madisondentalhealth"، قال الخبراء أن إضافة الملح إلى الماء الدافئ لشطف الفم لمدة 30 ثانية، تعتبر من الحيل السحرية لـ علاج قرح الفم، وذلك بسبب احتواء الملح على كلوريد الصوديوم والذي يعمل على أخذ الماء من الأنسجة السليمة المحيطة بالفم وإعادة توجيه الماء إلى قرحة الفم، من خلال إرسال سوائل صحية إلى الفم يساعد على التئام القرحة بشكل أسرع.

كما يمكن علاج تقرحات الفم عن طريقة الطحينة بوضع نقطة على القرحه وسوف تعمل الطحينة على علاجها سريعا.



هناك علاجات محددة لالتهابات الفم التي تسببها القلاع وفيروس قرحة البرد. سيخبرك طبيبك العام بهذه الأمور إذا كان طفلك بحاجة إليها.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.