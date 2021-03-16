العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أُلقي القبض على صبي في الـ14 من عمره على خلفية واقعة مصرع طفلة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات في بلدة "نيو كارليسل" بولاية "إنديانا" الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث يعتبر الصبي، والذي لم تكشف السلطات عن هويته لكونه قاصرًا، مشتبهًا به.





يشار إلى أنه قد عُثِر على الطفلة "جريس روس" ميتة مساء يوم الجمعة الماضي بعد مضي أقل من ساعتين على إبلاغ عائلتها عن اختفائها، واكتُشف الجثة في منطقة غابات بالقرب من محل إقامة عائلتها.









وجاء في صحيفة محلية تُصدر بولاية "إنديانا" أن التحقيق في مصرع الطفلة مازال مفتوحًا، وكان من المقرر بدء إجراء فحوصات ما بعد الوفاة أمس الأول، الأحد.





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية أن إحدى أفراد عائلة الطفلة وتُدعى "نيكول روس" أطلقت حملة لجمع التبرعات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للمساعدة في جمع تكاليف جنازتها، وتجاوز إجمالي التبرعات 21 ألف دولار من أصل مبلغ 30 ألف دولار تأمل أن تتمكن من جمعه.









وأضاف التقرير أن أفراد عائلة "جريس روس" وأصدقائها والجيران تجمعوا مساء الأحد في أحد المتنزهات ببلدة "نيو كارليسل" تخليدًا لذكرى الطفلة الراحلة، ووصل عدد الحاضرين إلى 200 شخص.



