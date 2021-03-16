الرئيس التونسي يجري أول زيارة رسمية له إلى ليبيا

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد، سيتوجه إلى ليبيا غدًا في أول زيارة رسمية له، عقب تولي السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن حوار جنيف الحكم في البلاد.





وبحسب الرئاسة التونسية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.



