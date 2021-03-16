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أخبار العالم

الرئيس التونسي يجري أول زيارة رسمية له إلى ليبيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:29 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
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محمد عثمان
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد، سيتوجه إلى ليبيا غدًا في أول زيارة رسمية له، عقب تولي السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن حوار جنيف الحكم في البلاد.

وبحسب الرئاسة التونسية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين. 

وأضافت الرئاسة التونسية: "كما تمثل مناسبة لإرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".
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