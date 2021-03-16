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منوعات

قبل عيد ميلاد ابنته.. أب يفقد حياته خلال مواجهة مع لص مسلح في محل عمله

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:20 ص
قبل عيد ميلاد ابنته..
قبل عيد ميلاد ابنته.. أب يفقد حياته خلال مواجهة مع لص مسلح
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هدير علاء
لقي أب في الـ52 من عمره مصرعه إثر محاولته التصدي لـسارق مسلح في محل للبقالة مقر عمله، بهدف جمع المال الكافي من أجل إقامة حفل عيد ميلاد لابنته المصابة بمتلازمة "داون".

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس، الاثنين، فإن الحادث وقع بمدينة "بيلار" في مقاطعة "بوينس آيرس" بالأرجنتين في الـ28 من فبراير الماضي، حيث كان الضحية "خوان مانويل جارسيا" في تلك الأثناء يعمل لساعات طويلة من أجل إقامة حفل لابنته "فيكي" بمناسبة عيد ميلادها الـ15.


وخلال عمله في نوبة مزدوجة في محل بقالة محلي، اقتحم لص مسلح المتجر، وحاول "جارسيا" التصدي له وانتزاع مسدسه، لكن اللص استطاع التغلب عليه وأصابه بطلق ناري مميت في المعدة.

وألقت الشرطة في أعقاب ذلك القبض على المشتبه به في مصرع الضحية، وهو حاليًا قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة بتهمة القتل خلال عملية سطو مسلح.

وصرح صديق مقرب من عائلة "خوان جارسيا" لوسائل إعلام محلية بأن الضحية كان مقربًا جدًا من ابنته "فيكي" واعتاد الاثنان قضاء وقت فراغهما معًا، وأكدت شقيقة الضحية أنه كان محبوبًا من الجميع وكان يعيش ويعمل من أجل ابنته.


وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن حادث مصرع "جارسيا" انتشر بشكل واسع على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد أن نشر مغردون هاشتاج بعنوان "حلم فيكي"، وهو ما أدى إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات بهدف جمع تكاليف حفل عيد ميلاد ابنة الضحية "فيكي جارسيا"، وبلغ إجمالي التبرعات بالفعل 11 ألف دولار.

وتوجه أحد أفراد عائلة الضحية والذي ساعد في إدارة حملة جمع التبرعات بالشكر لكل من تبرعوا في سبيل إدخال البهجة على روح الفتاة التي فقدت والدها في حادث مأساوي.
قبل عيد ميلاد ابنته.. أب يفقد حياته خلال مواجهة مع لص مسلح في محل عمله
قبل عيد ميلاد ابنته.. أب يفقد حياته خلال مواجهة مع لص مسلح في محل عمله
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