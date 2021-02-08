بسبب جنون الشهرة على السوشيال ميديا.. مقلب سرقة ينتهي بإطلاق نار مميت

تحقق الشرطة بولاية "تينيسي" الأمريكية في واقعة إطلاق نار أودت بحياة مواطن في الـ20 من عمره مساء يوم الجمعة الماضي وذلك إثر مشاركته في تنفيذ مقلب كانت فكرته تقوم على " عملية سطو مزيفة "، حيث كان يسعى إلى نشر المقلب التمثيلي ضمن مقطع فيديو على موقع "يوتيوب".





كانت شرطة مدينة "ناشفيل" بالولاية الأمريكية قد تلقت بلاغًا بشأن إطلاق نار في موقف للسيارات ملحق بمركز ترفيهي للأطفال، واعترف شاب في الـ23 من عمره ويُدعى "ديفيد ستارنز جونيور" بإطلاق النار على الضحية "تيموثي ويلكس".









وأفاد شهود عيان خلال تحقيقات الشرطة بأن "ويلكس" وصديق له كان يشاركان في مقلب سطو مسلح ، كجزء من مقطع فيديو كانا ينويان نشره على "يوتيوب".





وفي إطار المقلب التمثيلي المميت، اقترب "ويلكس" حاملًا "سكاكين" من مجموعة من الأشخاص، من بينهم مطلق النار "ديفيد ستارنز جونيور"، والذي أكد في وقت لاحق خلال التحقيقات أنه لم يكن لديه أي فكرة بشأن المقلب، وأطلق النار على الضحية دفاعًا عن نفسه ومن كانوا معه.







