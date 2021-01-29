ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:34 م
درع بشري.. أم تحمي
درع بشري.. أم تحمي نجلها من حادث إطلاق نار
Advertisements
هدير علاء
تداولت مواقع إخبارية عالمية مقطع فيديو يوثق رد الفعل المؤثر لامرأة حامل لحظة وقوع حادث إطلاق نار أثناء تواجدها برفقة نجلها، البالغ عمره 4 أعوام، في أحد مطاعم منطقة "ريكانتو داس إيماس" بالبرازيل، حيث ألقت بنفسها فوق نجلها وعانقته في محاولة يائسة لحمايته من التعرض للأذى بعد أن فتح مسلح النار على نحو مفاجئ.

وأفادت تقارير إخبارية بأن إطلاق النار وقع مساء يوم الأحد الماضي أثناء تواجد "رافاييلا دانتاس"، الحامل في شهرها السادس، بالمطعم برفقة زوجها وطفلهما وعدد من الأصدقاء بعد حضور قداس في كنيسة محلية.




وصرحت "دانتاس" لأحد المواقع الإخبارية البرازيلية بأنها اعتقدت في البداية أن الشخصين المتورطين في إطلاق النار كانا علي خلاف مع أحد زبائن المطعم قبل أن تتصاعد حدة الموقف وتجد أن حياتها وحياة طفلها مهددة.


وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة بالمطعم لحظة دخول الرجلين إلى المطعم، قبل أن يمنع أحدهما اثنين من الزبائن من المغادرة، ثم أخرج مسدسًا وهدد به كافة المتواجدين معلنًا عن نيته وشريكه سرقة المطعم ومقتنيات الزبائن، لكن في غضون لحظات انقض أحد الزبائن على شريكه محاولًا الإطاحة به أرضًا، لكنه اضطر للتراجع رافعًا يديه إلى أعلى، في حين أطلق المسلح رصاصة في اتجاهه إلا أنها لم تصبه.



وفي تلك اللحظات، لم تجد "دانتاس" أمامها أي حل لحماية نجلها من الأذى سوى أن تعانقه وتنخفض به أرضًا وكأنها درع بشرية ، بينما اقترب منها أحد السارقين واستولى على هاتفين خلويين أحدهما كان متروكًا على مقعد بجوارها وسارع بالفرار؛ وبعد هروب اللصين، اقترب أحد الأشخاص منها لتهدئتها كما سارع آخر لمساعدتها على النهوض.

وأشارت "رافاييلا دانتاس" إلى أنها عاشت لحظات رعب، لكن لحسن الحظ لم يتعرض أي من الزبائن للأذى خلال عملية السطو، كما استعادت السلطات أحد الهواتف المسروقة بعد أن أُلقي على مسافة قريبة واستطاع مالكه تعقبه؛ ولم يتم بعد إلقاء القبض على اللصين المتورطين في عملية السطو تحت تهديد السلاح.

درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي
درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي
درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي
درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة 34 شخصا.. لحظة انفجار مطعم فى الصين وبداخله الزبائن.. شاهد

نوبة بكاء لموظفة مطعم بسبب تصرف مفاجئ من زبون.. فيديو وصور

محاولة اختطاف في وضح النهار.. أم تنقذ طفلها من قبضة خاطفة في آخر لحظة

قلب الأم.. تلقي بنفسها أمام سيارة مسرعة لإنقاذ ابنها وزوجها من الموت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ارتفاع الدولار وانخفاض عملات كثيرة | تفاصيل

قبل مواجهة بيراميدز .. رسالة عاجلة من اللجنة الفنية للاعبي الدراويش

6 مؤشرات تساهم فى عدم إلغاء الدورى الممتاز.. تفاصيل

حقيقة هروب مسؤول سوري كبير وعدد من ضباط الجيش

كأس السوبر السعودي.. لوشيسكو يستبعد ثنائي الهلال من مواجهة النصر

إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث مروري بـ صحراوي بني سويف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي

محصنون .. ما السر وراء عدم إصابة البعض بـ كورونا؟

بـ مكياج جريء .. درة تستعرض جمالها على إنستجرام