درع بشرية.. شاهد ماذا فعلت أم حامل لحماية نجلها من حادث إطلاق نار بمطعم برازيلي

تداولت مواقع إخبارية عالمية مقطع فيديو يوثق رد الفعل المؤثر لامرأة حامل لحظة وقوع حادث إطلاق نار أثناء تواجدها برفقة نجلها، البالغ عمره 4 أعوام، في أحد مطاعم منطقة "ريكانتو داس إيماس" بالبرازيل، حيث ألقت بنفسها فوق نجلها وعانقته في محاولة يائسة لحمايته من التعرض للأذى بعد أن فتح مسلح النار على نحو مفاجئ.





وأفادت تقارير إخبارية بأن إطلاق النار وقع مساء يوم الأحد الماضي أثناء تواجد "رافاييلا دانتاس"، الحامل في شهرها السادس، بالمطعم برفقة زوجها وطفلهما وعدد من الأصدقاء بعد حضور قداس في كنيسة محلية.

















وصرحت "دانتاس" لأحد المواقع الإخبارية البرازيلية بأنها اعتقدت في البداية أن الشخصين المتورطين في إطلاق النار كانا علي خلاف مع أحد زبائن المطعم قبل أن تتصاعد حدة الموقف وتجد أن حياتها وحياة طفلها مهددة.









وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة بالمطعم لحظة دخول الرجلين إلى المطعم، قبل أن يمنع أحدهما اثنين من الزبائن من المغادرة، ثم أخرج مسدسًا وهدد به كافة المتواجدين معلنًا عن نيته وشريكه سرقة المطعم ومقتنيات الزبائن، لكن في غضون لحظات انقض أحد الزبائن على شريكه محاولًا الإطاحة به أرضًا، لكنه اضطر للتراجع رافعًا يديه إلى أعلى، في حين أطلق المسلح رصاصة في اتجاهه إلا أنها لم تصبه.













وفي تلك اللحظات، لم تجد "دانتاس" أمامها أي حل لحماية نجلها من الأذى سوى أن تعانقه وتنخفض به أرضًا وكأنها درع بشرية ، بينما اقترب منها أحد السارقين واستولى على هاتفين خلويين أحدهما كان متروكًا على مقعد بجوارها وسارع بالفرار؛ وبعد هروب اللصين، اقترب أحد الأشخاص منها لتهدئتها كما سارع آخر لمساعدتها على النهوض.



