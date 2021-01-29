كاميرا مراقبة وثقت الحادث.. قائد سيارة يطيح بسيدة خمسينية أرضًا ويهرب.. شاهد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اصطدام قائد سيارة بامرأة خمسينية ليطيح بها أرضًا عن دراجتها قبل أن يتركها ملقاة على الطريق ويلوذ بالفرار في الحال.





ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن حادث السيارة وقع مساء يوم الـ25 من نوفمبر العام الماضي بمدينة "بريستول" في إنجلترا، وقد كشفت الشرطة المحلية في الآونة الأخيرة عن الفيديو الذي يوثق تفاصيل ما حدث والذي سجلته كاميرا مراقبة في موقع الحادث.









وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، أن الضحية، التي لم تُذكر هويتها وأشير فقط إلى أنها في العقد الخامس من عمرها، كانت تقود دراجتها على الطريق قبيل اصطدام قائد السيارة بها، وقد أسفر الحادث عن تعرضها لإصابات تطلبت تلقيها العلاج بأحد المستشفيات.





وأضاف التقرير أن قائد السيارة واصل طريقه بعد أن أطاح بالمسنة أرضًا، لكنه عاد إلى موقع الحادث في أعقاب ذلك ومر بسيارته بجوارها بينما كانت ملقاة أرضًا بالقرب من رصيف، دون أن يحاول مساعدتها حيث مضى في طريقه مرة أخرى.









وأفادت الشرطة في بيان لها بأنه يتم التحقيق في حادث التصادم بين سيارة وراكبة دراجة، مع الإشارة إلى أن الأخيرة غادرت بالفعل المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.



