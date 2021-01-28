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منوعات

بعد أسبوع من تلقيها لقاح كورونا.. حادث سيارة ينهي حياة امرأة مسنة

الخميس 28/يناير/2021 - 08:25 م
بعد أسبوع من تلقيها
بعد أسبوع من تلقيها لقاح كورونا.. حادث سيارة ينهي حياة مسنة
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هدير علاء
لم تدم سعادة مسنة أمريكية في الـ77 من عمرها بتلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طويلًا، حيث لقيت مصرعها بعد أسبوع واحد من تلقي اللقاح جراء حادث سيارة.

ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية، فإن المسنة "جين جيريتش" كانت مبتهجة بعد أن أصبح في إمكانها الخروج من منزلها مجددًا إثر تلقيها لقاح فيروس كورونا، لكن قائد سيارة في الـ64 من عمره اصطدم بها وبـ9 آخرين بعد ظهر يوم الاثنين الماضي بمدينة "بورتلاند" في ولاية "أوريجون" الأمريكية؛ ونُقلت إلى مستشفى لكنها توفيت متأثرة بإصاباتها.


وانهالت رسائل التعزية على عائلة "جيريتش"، التي تبين أنها كانت متعافية من مرض السرطان، وجاء في بيان صادر عن العائلة أنها لم تكن ضحية بلا هوية، بل كانت أمًا وجدة لـ5 أحفاد، وكان من المقرر أن تحتفل بعيد ميلادها الـ78 بعد 12 يومًا، مع الإشارة إلى أنها قد تغلبت على السرطان منذ 5 أعوام، وتلقت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي وكانت سعادتها غامرة حيال إمكانية خروجها مرة أخرى.

وأفادت عائلة المسنة الراحلة بأنها كانت تقيم بمدينة "بورتلاند" منذ عام 1972، وطيلة تلك السنوات كانت شخصية محبوبة وذات شعبية في منطقتها المحلية.


وبالنسبة لبقية الأشخاص الذين اصطدم بهم قائد السيارة، فيُعتقد أنهم بدورهم تعرضوا لإصابات، لكن لم يُكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مدى خطورة حالاتهم.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم، الخميس، عن تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن قائد السيارة، ويُدعى "بول ريفاس" قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين، ووُجهت إليه اتهامات من بينها القتل والاعتداء، ولم يتحدد بعد الدافع وراء هذا الهجوم في حين استبعدت الشرطة الإرهاب والسياسة والتحيز.
بعد أسبوع من تلقيها لقاح كورونا.. حادث سيارة ينهي حياة امرأة مسنة
بعد أسبوع من تلقيها لقاح كورونا.. حادث سيارة ينهي حياة امرأة مسنة
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