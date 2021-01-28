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منوعات

بينها كورونا.. رضيع حديث الولادة ينجو من 3 أمراض خطيرة بمعجزة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:21 م
رضيع حديث الولادة
رضيع حديث الولادة ينجو بمعجزة من 3 حالات مرضية خطيرة
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هدير علاء
رغم ولادته مبكرًا عن موعده بـ15 أسبوعًا، إلا أن الطفل المعجزة "آرتشي إدواردز" خالف توقعات الأطباء واستطاع التغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإنتان أو تعفن الدم وأيضًا بكتيريا الإشريكية القولونية (إي– كولاي).

وتناولت تقارير وسائل إعلام بريطانية خلال الأيام الماضية تفاصيل حالة "آرتشي"، الذي وُلد في أحد مستشفيات مقاطعة "لانكشاير" بإنجلترا في الأول من ديسمبر الماضي، وكان والداه "شيري موراي" و"روبرت إدواردز" وهما في الـ21 من العمر، يخشيان أن يفارق الحياة إثر ولادته بدون نبض، واستطاع الأطباء إنعاشه بعد محاولات استمرت لـ40 دقيقة قبل أن يضعوه على جهاز التنفس الصناعي لمدة أسبوعين.


لكن معاناة المولود وأبويه لم تنته عند هذا الحد، حيث أصيب فجأة في عمر 5 أسابيع بالـ"إي-كولاي"، وهي عدوى بكتيرية أدت إلى إصابته بالإنتان، وكشفت فحوصات لاحقة عن إصابته بـ"كوفيد-19" أيضًا، ويُعتقد أنه من أصغر الأطفال الذين أصيبوا بعدوى كورونا في بريطانيا.

وازداد خوف الأبوين من احتمالية فقدان مولودهما الأول يومًا بعد يوم في ظل صراعه مع 3 حالات مرضية خطيرة، إلا أن "آرتشي" استطاع مقاومة كورونا وتعفن الدم وكذلك العدوى البكتيرية والتغلب عليهم بأعجوبة وهو حاليًا يتعافى في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى، ويُأمل أن يتمكن والداه من اصطحابه لمنزل العائلة في شهر مارس المقبل.


يذكر أن "آرتشي" كان من المتوقع أن يولد في الـ14 من مارس من العام الجاري، وهذا الموعد هو على الأرجح موعد اصطحاب والديه له لمنزلهما، في حين يُسمح لهما في الوقت الراهن بزيارته كل على حدة، وقد أعربا عن أملهما في أن يتعافي في أقرب وقت ممكن ويكون في إمكانهما رؤيته جنبًا إلى جنب والعودة به لمحل إقامتهما بدلًا من تبادل الأدوار لزيارته.

وانتشرت على الإنترنت لقطات مؤثرة للرضيع حديث الولادة "آرتشي إدوارد" خلال مراحل مختلفة من صراعه للبقاء على قيد الحياة منذ يوم ولادته.
بينها كورونا.. رضيع حديث الولادة ينجو من 3 أمراض خطيرة بمعجزة
بينها كورونا.. رضيع حديث الولادة ينجو من 3 أمراض خطيرة بمعجزة
بينها كورونا.. رضيع حديث الولادة ينجو من 3 أمراض خطيرة بمعجزة
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