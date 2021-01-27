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منوعات

في هيئة عمال نظافة.. زوجان ثريان يدبران خدعة للحصول على جرعة لقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:41 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بدأت بعض البلدان في منح مواطنيها لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتتبع كل منهم آلية في ترتيب الفئات التي من المفترض أن  تحصل على المصل، وفي  هذا الصدد تاتي  كندا كواحدة من الدول التي لها ترتيب خاص في حقن مواطنيها، مما  أجبر زوجين أثرياء على انتحال صفة أشخاص آخرين للحصول على جرعة من اللقاح.

وانتحلا الزوجين المليونيرين صفة عمال نظافة ، قبل أن يقطعوا مسافة 1000 ميل لتخطي طابور لقاح فيروس كورونا "كوفيد- 19"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


فقد يُزعم أن "رودني بيكر " 55 عامًا ، وزوجته "إيكاترينا بيكر" البالغة من العمر 32 عامًا ، قد طارا على متن طائرة خاصة إلى إقليم " يوكون" في كندا حيث يتم هناك حقن المواطنون هناك بلقاح "موديرنا".

ولكن خطتهم لم تتم كما توقعوا لها، حيث تم إيقافهم عند عودتهم إلى مدينة "فانكوفر" كندا ، من قبل ضباط الشرطة الذين تلقوا بلاغًا من قبل موظفي العيادة عن المشبوهين الذين ارتبكوا عند إيقافهم.

ووجهت إلى الزوجين تهمتان لكل منهما بموجب قانون إجراءات الطوارئ المدنية في يوكون ، إحداهما لعدم عزل نفسها والأخرى لعدم اتباع إعلان السفر في 21 يناير، وكلاهما يواجه الآن غرامة تزيد عن 1000 جنيه إسترليني.
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